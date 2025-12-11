डिप्टी CM सम्राट चौधरी का एलान- 'गुंडा बैंक' पर पूरी सख्ती, अवैध सूदखोरी नेटवर्क खत्म करेंगे

डिजिलट डेस्क, पटना। बिहार में तेजी से फैल रहे अवैध 'गुंडा बैंक' पर अब सरकार पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी में है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि राज्य में चल रहे इस अवैध सूदखोरी नेटवर्क का पूरी तरह अंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनमाने ब्याज वसूलने और गरीबी-लाचारी का फायदा उठाकर लोगों का शोषण करने वाली इस व्यवस्था को खत्म करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

सम्राट चौधरी ने बताया कि 'गुंडा बैंक' नामक यह नेटवर्क गांव और कस्बों में लंबे समय से सक्रिय है, जहां अपराधी गिरोह आम लोगों को जरूरत के समय कर्ज तो देते हैं, लेकिन ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि लोग कर्ज के जाल में फंसते ही चले जाते हैं।

कई मामलों में वसूली के दौरान मारपीट, धमकी और जमीन हड़पने तक की घटनाएं सामने आती रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गुंडा बैंकों पर कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस तरह की सूदखोरी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।