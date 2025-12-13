सुशासन के साथ रोजगार पर सरकार का फोकस, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा-पटना की 1024.52 एकड़ भूमि का समाधान आखिरी चरण में
बिहार सरकार सुशासन के साथ रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की 1024.52 एकड़ भूमि का समाधान अंतिम चरण में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विकसित बिहार का सपना तब साकार होगा जब रोजगार के लिए बाहर गए नौजवानों की घर वापसी होगी।
राज्य सरकार अगले पांच साल में सुशासन व कानून के राज के साथ रोजगार पर भी फोकस करेगी। पहली कैबिनेट में ही 25 चीनी मिलों को खोलने का फैसला लिया गया है।
उप मुख्यमंत्री शनिवार को दीघा विधानसभा कार्यालय परिसर में आयोजित ‘अभिनंदन दीघा’ कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने रखा था।
सभी वक्ताओं ने भाजपा उम्मीदवारों में सबसे बड़े अंतर से डॉ. चौरसिया को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं और आम जनता का आभार जताया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव नगर, नेपाली नगर और दीघा की 1024.52 एकड़ भूमि का न्यायपूर्ण समाधान आखिरी चरण में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुशासन के साथ उद्योग को भी तरजीह दी जाएगी। हर जिले में कल-कारखाने लगें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विपक्ष से नहीं, आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बार पटना के चारों उम्मीदवारों में डॉ. चौरसिया ने बाजी मार ली।
विपक्ष का आरोप जनता का अपमान
कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा। सांसद रवि शंकर प्रसाद ने वोट चोरी के विपक्ष के आरोपों को जनता का अपमान बताया।
कार्यक्रम को पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सांसद विवेक ठाकुर, विधायक संजय गुप्ता, रत्नेश कुशवाहा, पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। आयोजक डॉ. चौरसिया ने दीघा विजय को अर्थतंत्र पर लोकतंत्र की जीत कहा।
समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, पटना महानगर जिलाध्यक्ष रूप नारायण मेहता, घटक दलों के जिलाध्यक्षों के अलावा सभी मंडल अध्यक्ष-महामंत्री, मंडल प्रभारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे।
सभी मंडल अध्यक्षों को मंच पर उप मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य मंत्रियों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। डॉ. चौरसिया ने एक-एक कार्यकर्ता को उनके स्थान पर जाकर सम्मानित किया। समारोह में महिला कार्यकर्ताओं की भी सराहनीय उपस्थिति रही।
