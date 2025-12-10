डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने राज्य की प्रतिभाशाली और मेधावी महिला अभ्यर्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 71वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों को 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना' के तहत 50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही राज्य की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके सपनों को साकार करने की राह में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। यह प्रोत्साहन राशि न केवल उन्हें मुख्य परीक्षा (Mains Exam) की तैयारी में मदद करेगी, बल्कि राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी।