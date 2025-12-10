Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार सरकार की 'सिविल से﻿वा प्रोत्साहन राशि योजना', BPSC 71वीं PT पास महिला अभ्यर्थियों को 50,000 की सौगात

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    बिहार सरकार ने 71वीं BPSC परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, सफल महिला अभ् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने राज्य की प्रतिभाशाली और मेधावी महिला अभ्यर्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 71वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों को 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना' के तहत 50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना का मुख्य उद्देश्य

    इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही राज्य की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके सपनों को साकार करने की राह में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। यह प्रोत्साहन राशि न केवल उन्हें मुख्य परीक्षा (Mains Exam) की तैयारी में मदद करेगी, बल्कि राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी।

    पात्रता और शर्तें

    • आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
    • उम्मीदवार द्वारा BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
    • यह लाभ केवल एक बार देय होगा।
    • जो अभ्यर्थी पहले से ही किसी सरकारी या राज्य-वित्तपोषित संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

    आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथि

    • पात्र महिला अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
    • ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: wcdc.bihar.gov.in/Careers
    • हेल्पलाइन नंबर: 0612-2506068

    आवश्यक दस्तावेज

    • फोटो और हस्ताक्षर
    • बैंक पासबुक / हस्ताक्षरित रद्द चेक (Signed Cancelled Cheque)
    • BPSC 71वीं PT एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति
    • जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, और आवासीय प्रमाण-पत्र