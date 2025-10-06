Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 2.45 लाख शिक्षकों को मिला वेतन संरक्षण का लाभ, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    बिहार सरकार ने 2.45 लाख शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को यह लाभ दिया है। अब शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के 2.45 लाख शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कदम से न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों से लेकर नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों तक को वेतन संरक्षण का लाभ देने का आदेश जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले, इन शिक्षकों को स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार कम वेतन मिलता था, जो उनकी मेहनत और योगदान के अनुरूप नहीं था। अब, वेतन संरक्षण के माध्यम से उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा, जो उनके सम्मान और कार्य के प्रति समर्पण को मान्यता प्रदान करता है।

    वेतन वृद्धि और सुरक्षा से शिक्षकों में नया उत्साह आएगा। यह निर्णय शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब शिक्षक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, तो वे अपने कार्य में और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ जुटेंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

    इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों में कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि की घोषणा की है। इससे इन कर्मचारियों की कार्यप्रेरणा में भी वृद्धि होगी और वे शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगे।

    इन सभी प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि नीतीश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का निर्णय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। यह कदम बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।