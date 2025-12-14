बिहार के युवाओं को मिलेगा विदेश जाने का मौका, वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू करेगी सरकार 

दीनानाथ साहनी, पटना। नई सरकार बिहार के युवाओं के कौशल विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत वर्ल्ड स्किल सेंटर का मॉडल को लागू करने पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थ्री-डी प्रिंटिंग जैसे नए और आधुनिक कौशल शामिल हैं, जो भविष्य की नौकरियों के लिए जरूरी हैं। युवाओं के लिए आधुनिक और भविष्योन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। भुवनेश्वर में स्थापित वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने गंभीरता दिखाई है। विभाग इसे बिहार में युवाओं के कौशल विकास के लिए उन मानकों को आधार बनाएगी, जो वर्ल्ड स्किल सेंटर ने लागू किया है। चूंकि युवा रोजगार और कौशल विभाग बन चुका है। इसलिए अब युवाओं केे कौशल विकास संबंधी कार्य इस नए विभाग के जिम्मे आ चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवाओं को विदेश जाने का मिलेगा मौका बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कौशल विकास की व्यवस्था होगी। इसके लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल को लागू किया जाएगा।

वर्ल्ड स्किल सेंटर का यह मॉडल बिहार में लागू होने से यहां के युवाओं को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। बिहार के युवा हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल लागू करने से बिहार के मेधावी युवाओं को हर साल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेश जाने का भी अवसंर मिलेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वे वैश्विक मानकों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे।

आइटीआइ और डिप्लोमा स्नातकों को फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना में अब आइटीआइ और डिप्लोमा स्नातकों को फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी। यहां तक कि कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) प्रदान किया जाएगा।