बिहार के युवाओं को मिलेगा विदेश जाने का मौका, वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू करेगी सरकार
दीनानाथ साहनी, पटना। नई सरकार बिहार के युवाओं के कौशल विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत वर्ल्ड स्किल सेंटर का मॉडल को लागू करने पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इस मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थ्री-डी प्रिंटिंग जैसे नए और आधुनिक कौशल शामिल हैं, जो भविष्य की नौकरियों के लिए जरूरी हैं।
युवाओं के लिए आधुनिक और भविष्योन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। भुवनेश्वर में स्थापित वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने गंभीरता दिखाई है।
विभाग इसे बिहार में युवाओं के कौशल विकास के लिए उन मानकों को आधार बनाएगी, जो वर्ल्ड स्किल सेंटर ने लागू किया है। चूंकि युवा रोजगार और कौशल विभाग बन चुका है। इसलिए अब युवाओं केे कौशल विकास संबंधी कार्य इस नए विभाग के जिम्मे आ चुका है।
युवाओं को विदेश जाने का मिलेगा मौका
बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कौशल विकास की व्यवस्था होगी। इसके लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल को लागू किया जाएगा।
वर्ल्ड स्किल सेंटर का यह मॉडल बिहार में लागू होने से यहां के युवाओं को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। बिहार के युवा हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं।
श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि वर्ल्ड स्किल सेंटर के मॉडल लागू करने से बिहार के मेधावी युवाओं को हर साल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेश जाने का भी अवसंर मिलेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वे वैश्विक मानकों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे।
आइटीआइ और डिप्लोमा स्नातकों को फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण
सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना में अब आइटीआइ और डिप्लोमा स्नातकों को फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी। यहां तक कि कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) प्रदान किया जाएगा।
नये विभाग में तीन प्रमुख शैक्षणिक संकाय का संचालन किया जा सकता है। इंजीनियरिंग संकाय में मेकाट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, प्रेसिजन इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था हाेगी।
वहीं, स्कूल आफ सर्विसेज (एसओएस) में पाक कला, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, डिजिटल मीडिया, हेयर फैशन की पढ़ाई और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
अकादमी संकाय में कर्मचारी क्षमता विकास पर जोर दिया जाएगा। मसलन, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन तकनीकों के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल है।
लर्निंग रिसोर्स सेंटर का होगा गठन
कौशल विकास के लिए आने वाले छात्र-छात्राओं का क्षमता विकास के लिए लर्निंग रिसोर्स
सेंटर बनाया जाएगा, जहां युवाओं के लिए जीवन और रोजगार कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
इस सेंटर में तकनीक से लैस आधुनिक पुस्तकालय, जिसमें ई-संसाधनों और वर्चुअल रियलिटी सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता होगी।
