राज्य ब्यूरो, बिहार। जल संसाधन विभाग का आधिकारिक एक्स हैंडल फरवरी में हैक कर लिया गया था। हालांकि, बाद में उसे रिस्टोर कर लिया गया था।

लेकिन हैकर ने उस पर हिटलर और मुसोलिनी की प्रशंसा वाला पोस्ट किया था, जो यथावत रह गया था। विजिटर्स ने जब प्रतिक्रियाएं शुरू कीं, उस पर मीम्स आने लगे।

नौ महीने तक ऑनलाइन रहा पोस्‍ट

वह पोस्ट वायरल हुआ, तब जाकर सोमवार को उसे हटाया गया। इस बीच नौ महीने तक वह पोस्ट आनलाइन रहा। विजिटर्स इसे बिहार की कार्य-संस्कृति का एक उदाहरण बता रहे।

दरअसल, मध्य फरवरी में हैकर्स ने अकाउंट का नाम और हैंडल कई बार (कम से कम छह बार) बदला था। उसी दौरान हुए पोस्ट में इटली के फासीवादी बेनिटो मुसोलिनी और जर्मन तानाशाह एडाल्फ हिटलर की प्रशंसा की गई थी।