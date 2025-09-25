बिहार सरकार की सौगात: आज से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सितंबर का वेतन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यकर्मियों को गुरुवार से सितंबर महीने के वेतन का भुगतान होने लगेगा। सरकार ने यह निर्णय दुर्गापूजा को ध्यान में रखकर किया है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों के अलावा हाई कोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद एवं राजभवन के कर्मियों को भी सितंबर का वेतन समय से पहले मिल जाएगा। पत्र की प्रति सभी कोषागार पदाधिकारियों को दी गई है।