    बिहार सरकार की सौगात: आज से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सितंबर का वेतन

    By Arun Ashesh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:41 AM (IST)

    बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दुर्गापूजा से पहले सितंबर महीने का वेतन जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ हाई कोर्ट विधानसभा विधान परिषद और राजभवन के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

    आज से मिलेगा सरकारी कर्मियों को सितंबर का वेतन

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यकर्मियों को गुरुवार से सितंबर महीने के वेतन का भुगतान होने लगेगा। सरकार ने यह निर्णय दुर्गापूजा को ध्यान में रखकर किया है।

    वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों के अलावा हाई कोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद एवं राजभवन के कर्मियों को भी सितंबर का वेतन समय से पहले मिल जाएगा। पत्र की प्रति सभी कोषागार पदाधिकारियों को दी गई है।

    सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।