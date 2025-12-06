बिहार में नहीं रुकेगी इन बच्चों की पढ़ाई, सरकार उठाएगी पूरा खर्च; चिह्नित करने की तैयारी शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। ईंट-भट्टे के कामगारों के बच्चे और अनाथ बच्चों की पहचान कर स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी।

इन बच्चों की पहचान कर निशुल्क रहने की व्यवस्था जिले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में की जाएगी और छात्रावास के बगल में ही स्थित प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा।

वर्तमान में जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास दो जगह एक टीके घोष एकेडमी और दूसरा पटना हाई स्कूल, गर्दनीबाग में संचालित किया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से मिले निर्देश के बाद बात जिला शिक्षा कार्यालय ने कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।