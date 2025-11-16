Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar में नई सरकार का शपथ ग्रहण 19 को! 10वीं बार गूंजेगा, मैं नीतीश कुमार...

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 19 तारीख को हो सकता है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।इससे पूर्व कैबिनेट और विधायक दल की बैठक भी होगी। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होने की बात सामने आ रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: नई सरकार के गठन की कवायद के तहत एनडीए की सक्रियता रविवार को और तेज हो गई।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य कैबिनेट (Nitish Kumar Cabinet Meeting) की बैठक करेंगे। बैठक का एकमात्र एजेंडा यह है नई सरकार के गठन के लिए वह राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे।

    कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद नीतीश राजभवन जाएंगे। जदयू ने अपने सभी विधायकों को सोमवार से ही पटना में उपलब्ध रहने को कहा है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने का बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी।

    विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता

    जानकारी के अनुसार एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

    जदयू विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि था कि सोमवार को जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। 

    बुधवार को शपथ ग्रहण की संभावना

    जदयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में उपलब्ध रहने का संदेश भेजा है। अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू विधायक दल की बैठक कर ली जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दिन नीतीश कुमार राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। संभव है कि बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए। सरकार गठन को ले एनडीए के स्तर पर दिल्ली में भी उच्च स्तर पर बैठक चल रही है।

    जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भाजपा दिग्गजों के साथ बैठक के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी दिल्ली में रहने को कहा गया है।

    एनडीए नेताओं व नए विधायकों से मिलते रहे नीतीश 

    वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को भी पूरे दिन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं व नवनिर्वाचित विधायकों से मिलते रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय व रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से भेंट की।

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को जदयू के विधायकों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की जवाबदेही दी गई थी।

    इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जदयू के सभी विधायकों से मुख्यमंत्री से मुलाकात पूरी हो गई। एनडीए के अन्य घटक दलों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।