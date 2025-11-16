Bihar में नई सरकार का शपथ ग्रहण 19 को! 10वीं बार गूंजेगा, मैं नीतीश कुमार...

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: नई सरकार के गठन की कवायद के तहत एनडीए की सक्रियता रविवार को और तेज हो गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य कैबिनेट (Nitish Kumar Cabinet Meeting) की बैठक करेंगे। बैठक का एकमात्र एजेंडा यह है नई सरकार के गठन के लिए वह राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे।

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद नीतीश राजभवन जाएंगे। जदयू ने अपने सभी विधायकों को सोमवार से ही पटना में उपलब्ध रहने को कहा है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने का बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी।

विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता

जानकारी के अनुसार एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

जदयू विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि था कि सोमवार को जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी।

बुधवार को शपथ ग्रहण की संभावना

जदयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में उपलब्ध रहने का संदेश भेजा है। अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू विधायक दल की बैठक कर ली जाए।