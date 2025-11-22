गृहमंत्री होने के बाद भी IAS-IPS का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे सम्राट, किसके हाथ में है ये पावर?
बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, जिसमें पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। यह विभाग उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा गया है, जिससे वे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस को नियंत्रित करेंगे।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस का कंट्रोल आ गया है। दो दशक में पहली बार नीतीश की जेडीयू ने सबसे पॉवरफुल माना जाने वाला यह विभाग अपनी सहयोगी पार्टी को दिया है। इससे भाजपा नेता सम्राट चौधरी का सरकार में कद बढ़ गया है।
हालांकि, जेडीयू ने भले ही भाजपा को गृह विभाग दे दिया, लेकिन अब भी पुलिस-प्रशासन पर पूरा कंट्रोल भाजपा के पास नहीं गया है। आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों के ट्रांसफर अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से हर विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। राज्य में आईएएस और आईपीएस से लेकर बीएएस और बीपीएस अफसरों तक के तबादला, नियुक्ति, प्रमोशन और यहां तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के काम भी सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है और यह विभाग अब भी सीएम नीतीश कुमार के पास है।
नीतीश कुमार के पास है ये विभाग
1. सामान्य प्रशासन
2. मंत्रिमंडल सचिवालय
3. निगरानी
4. निर्वाचन
5. सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं।
