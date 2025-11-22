गृहमंत्री होने के बाद भी IAS-IPS का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे सम्राट, किसके हाथ में है ये पावर?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) को गृह विभाग की जिम्‍मेदारी दी गई है।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस का कंट्रोल आ गया है। दो दशक में पहली बार नीतीश की जेडीयू ने सबसे पॉवरफुल माना जाने वाला यह विभाग अपनी सहयोगी पार्टी को दिया है। इससे भाजपा नेता सम्राट चौधरी का सरकार में कद बढ़ गया है।