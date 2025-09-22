Bihar Teacher News: शिक्षकों की अटेंडेंस पर शिक्षा विभाग सख्त, 30 सितंबर तक रिपोर्ट तलब
शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की कम उपस्थिति की शिकायतों पर सख्ती दिखाई है। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन और मध्य विद्यालयों में पांच शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। विभाग ने 30 सितंबर तक उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है और सभी शिक्षकों के ग्रुप फोटो व गतिविधियों की तस्वीरें भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति कम रहने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। विभाग ने सभी क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक समेत जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन शिक्षकों और मध्य विद्यालयों में कम से कम पांच शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
साथ ही, विभाग ने 30 सितंबर तक शिक्षकों की उपस्थिति की प्रगति पर रिपोर्ट मांगा है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
इसके मुताबिक सभी शिक्षकों का ग्रुप फोटो शिक्षा विभाग को भेजने होंगे। इसके साथ ही चेतना सत्र व मध्याह्न भोजन समेत अन्य गतिविधियों की तस्वीरें भी नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही हैं कि कई शिक्षक विद्यालय में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाते हैं।
जांच में यह भी पाया गया कि कई बार एक ही बैकग्राउंड में लगातार कई दिनों की हाजिरी दर्ज की गई। यहां तक कि सुबह और शाम की तस्वीरों में कपड़े तक बदले हुए दिखाई दिए। इस वजह से विभाग ने अब ग्रुप फोटो और गतिविधियों की तस्वीरें अनिवार्य कर दी हैं, ताकि स्कूल की वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो सके।
स्कूलों में 27 को जारी होगा अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम
दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक की 10 से 18 सितंबर तक आयोजित हुई। अर्द्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम (प्रोग्रेस रिपोर्ट) स्कूल स्तर पर 27 सितंबर को जारी किया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे बच्चों को न देकर इस दिन अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी में रखी जाएगी। जिसमें अभिभावकों को शामिल होना अनिवार्य है।
27 सितंबर को अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी सुबह 10 से चार बजे तक आयोजित होगी। संगोष्ठी में अभिभावकों को उनके बच्चों प्रोग्रेस के बारे में बताया जाएगा। साथ ही बच्चों के संबंध में अभिभावकों से राय भी ली जाएगी। इस दिन स्कूल परिसर को साफ-स्वच्छ रखने का निर्देश दिया गया है।
स्कूलों के प्रधान को निर्देशित किया गया है वे अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी की जानकारी अभिभावकों को फोन से जानकारी देंगे। जो बच्चे अपने कक्षा में अच्छे प्राप्तांक से पास होते तो उन्हें सभी सामने सम्मानित किया जाएगा।
जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू है और 26 सितंबर तक चलेगा।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा एक से आठवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं के प्राप्तांक को प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। पोर्टल पर प्राप्तांक को प्रविष्टि करने के लिए लाग-इन उपलब्ध कराया गया है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल मूल्यांकन अवधि तक क्रियाशील रहेगा।
