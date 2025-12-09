Language
    राज्य सरकार औद्योगिक विकास को दे रही प्राथमिकता, उद्योग मंत्री ने कहा- 'रोजगार युक्त बनाया जाएगा बिहार'

    By Pushkar Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार बिहार को रोजगार युक्त और अपराध मुक्त बनाने ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार। फोटो-एक्स

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मंगलवार को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हुए।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। 25 जनवरी 2026 के बाद उद्योग संवाद का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ मुख्य सचिव भी रहेंगे।

    उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही सरकार बिहार मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का गठन करेगी। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उद्यमियों को मार्केटिंग और मैनेजमेंट में सहायता की जाएगी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में उद्योग एवं औद्योगिकीरण है। रोजगार युक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाया जाएगा।

    उन्होंने बिहार इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स के गठन के प्रस्ताव से अवगत कराया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार में कार्यरत राजनेता और पदाधिकारियों को सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। शुगर मिल और फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गये सुझावों पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन भी दिया।

    कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान के स्वागत भाषण से हुई। सीआईआई बिहार इकाई के अध्यक्ष गौरव शाह ने भी उद्योग जगत की चुनौतियों एवं अवसरों पर अपने विचार साझा किये। कार्यक्रम में एसोसिएशन के मेम्बरशिप डेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष सुजय सौरभ ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

    इस अवसर पर सीआईआई बिहार चैप्टर, बिहार महिला उद्योग संघ, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन, हाजीपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राइस मिलर्स एसोसिएशन आफ बिहार, लघु उद्योग भारती, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन, फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों समेत अन्य लोगों ने भाग लियाॉ