Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी, सीएम नीतीश ने लिया जायजा; आम मतदाताओं समेत PM मोदी और कई राज्यों के CM होंगे शामिल

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी ज़ोरों पर है। 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में खास आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में आम मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नीतीश कुमार गांधी मैदान का जायजा लेते हुए

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद अब 20 नवंबर को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जाकर तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    nitish gm 2

    गांधी मैदान में इस बार का शपथ ग्रहण समारोह कुछ खास होने वाला है। पहली बार आम लोगों खासतौर पर मतदाताओं को भी बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया जा रहा है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि एनडीए को अपार समर्थन देने वाले हर मतदाता को इस समारोह में पहुंचने का निमंत्रण है। अनुमान है कि करीब दो से तीन लाख की भीड़ गांधी मैदान में जुट सकती है।

    nittish gm 3

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच की संरचना, वीवीआईपी बैठने की व्यवस्था, आम लोगों के लिए बनाए गए प्रक्षेत्र, सुरक्षा घेराबंदी और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मैदान को कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है ताकि भीड़ प्रबंधन में किसी तरह की समस्या न हो। मंच का निर्माण वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जा रहा है, जबकि पंडाल, साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग और एंट्री-एग्जिट रूट को भी व्यवस्थित किया जा रहा है।

    nitish gm 4

    निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, नितिन नबीन, संजय सरावगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों, विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आने वाले आगंतुकों के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।

    nitish 5

    इस बार का शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति तय मानी जा रही है। इसके साथ ही भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने पीएम की उपस्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को हाई-सिक्योरिटी ज़ोन घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

    गौरतलब है कि एनडीए को इस बार रिकॉर्ड बहुमत मिला है। ऐसे में नई सरकार के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन और जनआभार दोनों के रूप में देखा जा रहा है। आम लोगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आने-जाने के मार्ग, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएँ, पानी, शौचालय और नियंत्रण कक्ष तक की व्यवस्था की जा रही है।

    गांधी मैदान में यह तैयारियाँ साफ संकेत दे रही हैं कि एनडीए सरकार इस शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक रूप देने के मूड में है, ताकि जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जा सके कि यह सरकार आम लोगों की भागीदारी और विश्वास पर आधारित है।