शपथ से पहले सरकार की रूपरेखा तय: नीतीश NDA के नेता, संभावित मंत्रियों की देखिए लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में बुधवार का दिन पूरे जोर और गोपनीयता के बीच लगातार चर्चे में है। गुरुवार सुबह 11.30 बजे गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह जानकारी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी, लेकिन उसके पहले राजधानी पटना में सियासी गतिविधियां अपने चरम पर हैं। ऐसा माहौल मानो पूरा पटना 'सरकार बनने से पहले की सरकार' देख रहा हो।

JDU की बैठक: नीतीश को फिर मिली कमान

सुबह सीएम आवास पर जदयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। औपचारिकता लगभग तय थी, नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।



बैठक का माहौल शांत था, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट, जदयू में नेतृत्व को लेकर न कोई सवाल, न कोई विकल्प।

अब BJP की बारी, कौन बनेगा भाजपा विधायक दल का नेता?

जदयू के बाद अब सबकी निगाहें बीजेपी पर टिकी हैं। पार्टी की बैठक दोपहर में बुलाई गई है, जहां विधायक दल का नया नेता तय किया जाएगा।



सियासी गलियारों में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है एक सम्राट चौधरी तो दूसरा विजय सिन्हा है।



हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने पर एक बात निश्चित है, आखिरी समय में सरप्राइज देने की कला पार्टी ने किसी से सीखी नहीं, खुद ईजाद की है।

3.30 बजे NDA की मेगा मीटिंग, 202 विधायकों की मौजूदगी में फैसला

सभी फैसलों की अंतिम मुहर आज शाम विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लगेगी, जहां एनडीए घटक दलों के कुल 202 विधायक मौजूद रहेंगे।



इस बैठक में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यह तय माना जा रहा है।

इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे

नीतीश कुमार

चिराग पासवान

संतोष सुमन

उपेंद्र कुशवाहा

सम्राट चौधरी

विजय सिन्हा

और NDA के सभी घटक दलों के विधायक।

यानी आज का दिन सरकार की संरचना को 'कागज पर' सच कर देगा।

नीतीश का इस्तीफा और दावे का पूरा फॉर्मूला, सभी चरण आज ही पूरे होंगे

जैसे ही नीतीश को NDA का नेता चुना जाएगा, वह राज्यपाल को औपचारिक इस्तीफा सौंपेंगे और उसी प्रक्रिया में नया सरकार गठन का दावा पेश करेंगे।



इस पूरी कवायद के शाम तक खत्म होने की संभावना है।

कौन मंत्री बन सकता है—लिस्ट सख्त सुरक्षा में, केवल दो कमरे में सीमित

जदयू कोटे से करीब 13 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन लिस्ट को लेकर इतना सख्त गोपनीय माहौल है कि पूरे सीएम आवास में इसे सिर्फ दो बंद कमरों तक सीमित रखा गया है। बाहर तक यह जानकारी लीक न हो, इसके लिए मोबाइल तक बाहर रखवाए जा रहे हैं।