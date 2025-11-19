Language
    शपथ से पहले सरकार की रूपरेखा तय: नीतीश NDA के नेता, संभावित मंत्रियों की देखिए लिस्ट

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया है और वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावित मंत्रियों की सूची में बीजेपी और जेडीयू के विधायकों के नाम शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है।

    Hero Image

    नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में बुधवार का दिन पूरे जोर और गोपनीयता के बीच लगातार चर्चे में है। गुरुवार सुबह 11.30 बजे गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह जानकारी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी, लेकिन उसके पहले राजधानी पटना में सियासी गतिविधियां अपने चरम पर हैं। ऐसा माहौल मानो पूरा पटना 'सरकार बनने से पहले की सरकार' देख रहा हो।

    JDU की बैठक: नीतीश को फिर मिली कमान

    सुबह सीएम आवास पर जदयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। औपचारिकता लगभग तय थी, नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।


    बैठक का माहौल शांत था, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट, जदयू में नेतृत्व को लेकर न कोई सवाल, न कोई विकल्प।

    अब BJP की बारी, कौन बनेगा भाजपा विधायक दल का नेता?

    जदयू के बाद अब सबकी निगाहें बीजेपी पर टिकी हैं। पार्टी की बैठक दोपहर में बुलाई गई है, जहां विधायक दल का नया नेता तय किया जाएगा।


    सियासी गलियारों में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है एक सम्राट चौधरी तो दूसरा विजय सिन्हा है।


    हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने पर एक बात निश्चित है, आखिरी समय में सरप्राइज देने की कला पार्टी ने किसी से सीखी नहीं, खुद ईजाद की है।

    3.30 बजे NDA की मेगा मीटिंग, 202 विधायकों की मौजूदगी में फैसला

    सभी फैसलों की अंतिम मुहर आज शाम विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लगेगी, जहां एनडीए घटक दलों के कुल 202 विधायक मौजूद रहेंगे।


    इस बैठक में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यह तय माना जा रहा है।

    इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे

    • नीतीश कुमार
    • चिराग पासवान
    • संतोष सुमन
    • उपेंद्र कुशवाहा
    • सम्राट चौधरी
    • विजय सिन्हा
    • और NDA के सभी घटक दलों के विधायक।

    यानी आज का दिन सरकार की संरचना को 'कागज पर' सच कर देगा।

    नीतीश का इस्तीफा और दावे का पूरा फॉर्मूला, सभी चरण आज ही पूरे होंगे

    जैसे ही नीतीश को NDA का नेता चुना जाएगा, वह राज्यपाल को औपचारिक इस्तीफा सौंपेंगे और उसी प्रक्रिया में नया सरकार गठन का दावा पेश करेंगे।


    इस पूरी कवायद के शाम तक खत्म होने की संभावना है।

    कौन मंत्री बन सकता है—लिस्ट सख्त सुरक्षा में, केवल दो कमरे में सीमित

    जदयू कोटे से करीब 13 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन लिस्ट को लेकर इतना सख्त गोपनीय माहौल है कि पूरे सीएम आवास में इसे सिर्फ दो बंद कमरों तक सीमित रखा गया है। बाहर तक यह जानकारी लीक न हो, इसके लिए मोबाइल तक बाहर रखवाए जा रहे हैं।

    20 नवंबर का पावर शो, PM से लेकर 10+ राज्यों के CM आएंगे

    20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को 'नेशनल पावर शो' का रूप दिया जा रहा है।

    शामिल होंगे

    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
    • गृहमंत्री अमित शाह
    • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
    • भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा
    • यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
    • उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी
    • मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव
    • राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा
    • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस

    इसके साथ ही कई प्रतिष्ठित हस्तियां जैसे पद्मश्री, पद्मभूषण सम्मानित लोग, वैज्ञानिक, साहित्यकार और कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

    गांधी मैदान की तैयारी: सियासी मंच नहीं, ताकत का प्रदर्शन

    गांधी मैदान में मंच, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और प्रोटोकॉल की तैयारियों में 48 घंटे से ज्यादा से अधिकारी सक्रिय हैं।


    जिस तरह की भीड़ और मेहमानों की सूची सामने आ रही है, उससे साफ है कि यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं,NDA का नया नैरेटिव सेट करने वाला शो होगा।