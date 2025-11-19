BJP विधायक दल की बैठक आज, सम्राट बन सकते हैं नेता; कल 11.30 बजे नीतीश लेंगे शपथ, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को सुबह 11.30 बजे गांधी मैदान में शपथ लेंगे। यह समारोह खास होगा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी पुष्टि की है।

इधर, बुधवार को एनडीए की ओर से सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसी क्रम में भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इसके लिए भाजपा के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह-पर्यवेक्षक के रूप में पटना पहुंच चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद जदयू के साथ बातचीत और फिर NDA की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। दोपहर 3.30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA विधायक दल की बैठक होगी। इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा (आर), हम और आरएलएम के कुल 202 विधायक उपस्थित रहेंगे। बैठक में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।

इस बैठक में सभी दलों द्वारा चुने गए विधायक दल के नेताओं के प्रस्तावों पर चर्चा होगी और अंततः NDA की ओर से नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद शाम तक वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी ओर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।