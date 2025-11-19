Nitish Cabinet Ministers: नीतीश की नई सरकार में 18 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की चर्चा, सामने आ गए नाम
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में मुख्यमंत्री समेत लगभग 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्री देर रात तक फोन का इंतजार करते रहे। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरे ही दोहराए जाएंगे, जिनमें तीन महिला मंत्री भी शामिल हैं। जदयू, भाजपा, रालोमो और हम पार्टियों से संभावित मंत्रियों के नामों पर विचार किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को जिस नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा उसमें मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा है। मंत्री पद के संभावित शपथ ग्रहण के फोन का देर रात तक इंतजार करते रहे। चर्चा यह है कि नए मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने मंत्री ही रिपीट हो सकते हैं। तीन महिला मंत्री भी शपथ ले सकती हैं।
जदयू से इन नामों की चर्चा
जदयू कोटे से जिन मंत्रियों के नाम की चर्चा है उनमें सबसे पहला नाम विजय चौधरी का है। इसके अलावा बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, सुनील कुमार व जमा खान के शपथ लेने की चर्चा है। नए मंत्रियों के नाम पर यह कहा जा रहा कि भगवान सिंह कुशवाहा या फिर रामसेवक सिंह भी मंत्री हो सकते हैं।
भाजपा से ये बन सकते हैं मंत्री
भाजपा कोटे से फिलहाल आठ लोगों के मंत्री बनने की चर्चा है। इनमें उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा का नाम तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त नितिन नवीन, मंगल पांडेय, कृष्ण कुमार ऋषि व रमा निषाद के भी मंत्री बनने की चर्चा है।
रालोमो से महिला मंत्री का नाम
रालोमो से महिला विधायक को मंत्री पद की जिम्मेवारी दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता मंत्री हो सकती हैं।
हम से संतोष सुमन व लोजपा (आर) से राजू तिवारी का नाम
हम से संतोष सुमन मंत्री बनेंगे। पूर्व की सरकार में भी वह मंत्री रहे हैं। वहीं लोजपा (आर) से राजू तिवारी को मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान में वह लोजपा (आर) के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
