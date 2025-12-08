बिहार को मिले 9 नए IPS अफसर, ASP की पोस्ट पर करेंगे ज्वाइनिंग; नोटिफिकेशन जारी
बिहार को आठ नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जो राज्य में एएसपी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इन युवा अधिकारियों की नियुक्ति से बिहार पुलिस बल को और मजबूती ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य को आठ नए आईपीएस पदाधिकारी मिले हैं। यह सभी 2023 और 2024 बैच के बिहार कैडर के परीक्ष्यमान पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद से प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर आए हैं।
इन सभी ने 29 सप्ताह के जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में 23 नवंबर को योगदान किया है। अब गृह विभाग ने इन आठ आईपीएस अधिकारियों का जिला आवंटन किया है। इन सभी को सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की जिम्मेदारी दी गई है।
इनमें सुषमा सागर को पटना, अनिकेत कुमार द्विवेदी को समस्तीपुर, दीप्ति मोनाली को गयाजी, हेमंत सिंह को पूर्वी चंपारण, कार्तिकेयन एके को पश्चिम चंपारण, केतन अशोक इंगोले को दरभंगा, प्रसन्ना कुमार को मुजफ्फरपुर और सईम रजा को भागलपुर एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
