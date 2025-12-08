बिहार को मिले 9 नए IPS अफसर, ASP की पोस्ट पर करेंगे ज्वाइनिंग; नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य को आठ नए आईपीएस पदाधिकारी मिले हैं। यह सभी 2023 और 2024 बैच के बिहार कैडर के परीक्ष्यमान पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद से प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर आए हैं।

इन सभी ने 29 सप्ताह के जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में 23 नवंबर को योगदान किया है। अब गृह विभाग ने इन आठ आईपीएस अधिकारियों का जिला आवंटन किया है। इन सभी को सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की जिम्मेदारी दी गई है।