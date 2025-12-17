बिहार में गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुईं दो परियोजनाएं, किसानों की आय में होगा इजाफा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से राज्य में मत्स्य और डेयरी क्षेत्र को आधुनिक एवं सशक्त बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की।

इन कार्यक्रमों के नाम बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट हैं। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, किसानों की आय बढ़ाना और तकनीक आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

माना जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के शुरू होने से राज्य में मत्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र का तेज विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यक्रम की विहार अध्यक्षता करते हुए राज्य के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।