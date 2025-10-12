प्रेम प्रसंग के विवाद में दलित बस्ती के तीन घरों में लगाई आग, बाल-बाल बचे 12 लोग
बिहार के पंडारक थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते दलित बस्ती के तीन घरों में आग लगा दी गई। घटना में एक परिवार के बारह सदस्य बाल-बाल बचे, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थे। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बाढ़। पंडारक थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास दलित बस्ती के तीन घरों में देर रात आग लगा दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। रामकुमार का चार साल से पास की ही दूसरी जाति की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
रामकुमार 10 दिन पहले लड़की के साथ गुजरात भागने की तैयारी में था। लड़की के परिजनों को इस बात की जानकारी लग गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने रामकुमार के साथ काफी मारपीट की, जिसमें उसका हाथ भी टूट गया था।
घर में सो रहे थे 12 लोग
पीड़ित रामकुमार के परिजनों का कहना है कि उसी समय से उन लोगों को धमकी मिल रही थी। उन्हें अपना घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा जा रहा था। कल रात नरेश पासवान अपने परिवार के बारह लोगों के साथ घर में सो रहे थे जिसमें छः बच्चे, चार महिला और दो पुरूष थे। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उनके घर में आग लगा दी और स्टेशन की तरफ भाग गए।
नरेश पासवान के चिल्लाने के बाद आसपास के कुछ लोग मौके पर जमा हो गए। घर की खिड़की तोड़कर छह छोटे बच्चों और महिलाओं को किसी तरह बाहर निकाला गया। लोगों को बचाने के प्रयास में एक व्यक्ति भी आग की लपटों की चपेट में आने से झुलस गया है।
तीन घरों तक आग फैल गई
स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पास के तीन घरों तक आग फैल गई थी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया वहीं स्थानीय लोगों ने 112 को इसकी जानकारी दी 112 की टीम और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी रामबाबू का किसी लड़की से बातचीत का मामला सामने आया था जिसकी स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। वह थाना अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया।
