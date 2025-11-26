नीतीश सरकार किसानों को देगी कृषि इनपुट अनुदान, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे

राज्य ब्यूरो, पटना। अक्टूबर में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ एवं मोंथा तूफान ने बिहार के 12 जिलों के 39 प्रखंडों व 397 पंचायतों में फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। इसे लेकर प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ने किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहयोग देना बिहार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस योजना का लाभ उन सभी रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त पाई गई हैं।

इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सरलता से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने अनुदान की निर्धारित दरों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षाश्रित (असिंचित) फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान देय होगा।

यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक प्रदान किया जाएगा। असिंचित हेतु न्यूनतम 1,000, सिंचित हेतु 2,000 रुपये तथा बहुवर्षीय फसल हेतु 2,500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी समुचित राहत मिल सके।