जयशंकर बिहारी, पटना। एक माह में तीन चक्रवात के कारण असमय वर्षा ने तैयार खरीफ की फसलों को नुकसान तो पहुंचाया ही है, रबी की बुआई भी प्रभावित हुई है। खेत में नमी अधिक होने के कारण मशीन से धान की कटाई नहीं हो सकी है।

जिस कारण जिन खेतों में अबतक मसूर, चना और सरसों की फसल लहलहाती थी, इस वर्ष बुआई भी नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि रबी की फसल समय पर लग जाए, इस कारण कम दिनों वाले धान की किस्में लगाते हैं, जिसका उत्पादन दर कम होता है। धान में नुकसान तो हुआ ही, अब रबी में भी लागत निकलने पर संशय बना हुआ है।

कृषि विज्ञानियों का कहना है कि मसूर और सरसों की बुआई का समय खत्म हो चुका है। चना 30 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन लेट होने के कारण अच्छी फसल पर संशय रहेगा। अब बेहतर उत्पादन के लिए गेहूं ही विकल्प है।

गेहूं की अगात किस्में ज्यादा दर देती हैं। इसकी 30 नवंबर तक बुआई हो जानी चाहिए। गेहूं की पछेती किस्मों (कम दिनों में तैयार होने वाली) का उत्पादन दर कम होता है। यह भी 15 दिसंबर तक लग जाना चाहिए।