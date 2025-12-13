राज्य ब्यूरो, पटना। Natural Farming in Bihar: सरकार के प्रोत्साहन से राज्य के हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 50 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं।

किसान रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर, गोमूत्र आदि का इस्तेमाल कर खेती को न सिर्फ सस्ती एवं टिकाऊ बना रहे हैं बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का रकबा 20 हजार हेक्टेयर में पहुंच चुकी है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराने के लिए 266 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) की स्थापना की गई है, ताकि उन्हें समय पर प्राकृतिक खेती से जुड़े इनपुट मिल सके।

साथ ही, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले इनपुट बनाने की विधि का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेष तकनीक से उगाए जा रहे हैं फल और सब्जियां रोहतास, नालंदा एवं पटना जैसे जिलों में किसानों ने इसे तेजी अपनाया है। इससे फसल उत्पादन बेहतर हुआ है एवं जलवायु चुनौतियों के प्रति भी उनकी सहनशीलता बढ़ रही है।

खेती की इस तकनीक से धान और गेहूं सहित सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी, गोभी, मिर्च आदि उगाई जा रही है। साथ ही, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपीता एवं केले की भी खेती इस तकनीक से हो रही है। 800 कृषि सखियां दे रहीं योगदान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को बिहार के किसानों ने तेजी से अपनाया है। इसकी शुरुआत इसी वर्ष 2025 में हुई है। बहुत कम समय में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।