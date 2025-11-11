Language
    Bihar Exit Poll 2025: एग्जिट पोल के नतीजों में PK की जन सुराज का कैसा है हाल, कितनी सीटें मिलेंगी?

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, जन सुराज को मिलने वाली संभावित सीटों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। पीके की रणनीति बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

    बिहार एग्जिट पोल

    डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में पूरे बिहार की नजर जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर रहने वाली है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की तरफ अगर देखें तो जन सुराज को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है। 

    पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो जनसुराज को इस चुनाव में 0-2 सीटें आ सीटें आ सकती है। जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के दावों के आस पास भी नहीं है। 

    वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।  एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

    Peoples Pulse के एग्जिट पोल में भी जन सुराज को निराशा हाथ लगी है। Peoples Pulse के एग्जिट पोल में जन सुराज के खाते में 0-5 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य को 2-8 सीटें मिल सकती है।  एनडीए को 133-159 सीटें तो  महागठबंधन को 75-101 सीटें मिल सकती है।