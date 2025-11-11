Bihar Exit Poll 2025: एग्जिट पोल के नतीजों में PK की जन सुराज का कैसा है हाल, कितनी सीटें मिलेंगी?

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में पूरे बिहार की नजर जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर रहने वाली है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की तरफ अगर देखें तो जन सुराज को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है।

पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो जनसुराज को इस चुनाव में 0-2 सीटें आ सीटें आ सकती है। जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के दावों के आस पास भी नहीं है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।