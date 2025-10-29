बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार से अधिक मोबाइल नंबर ब्लाॅक

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्‍य में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई (EOU) संदिग्ध मोबाइल नंबरों और म्यूल खातों पर भी कार्रवाई कर रही है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बुधवार को बताया कि अब तक साइबर अपराध में शामिल कुल 20 हजार 486 मोबाइल नंबरों को ब्लाॅक किया जा चुका है। सिर्फ अक्टूबर में 249 मोबाइल ब्लाक कराए गए हैं। इसके अलावा 13 हजार से अधिक मोबाइल के आइएमईआइ नंबर को भी ब्लाक किया गया है। अक्टूबर में सात समेत अब तक 171 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

म्‍यूल खातों की भी हो रही जांच एडीजी ने बताया कि साइबर ठगी की राशि भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों की भी जांच की जा रही है। अगस्त में 199 म्यूल बैंक खातों को संदिग्ध पाते हुए जांच शुरू की गई है। इसके लिए एनसीआरबी पोर्टल से आग्रह कर 138 म्यूल खातों से संबंधित डाटा प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रखते हुए अब तक 513 विवादित या भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट या फर्जी प्रोफाइल को हटाने की कार्रवाई की गई है।