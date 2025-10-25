Language
    बिहार में रोजगार क्रांति! नीतीश सरकार बनने पर 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया वादा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:28 AM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बात की और 2025 के बिहार चुनाव पर अपनी राय रखी।

    नीतीश सरकार बनने पर 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दानापुर में एक जनसभा को संबोधित किया और अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया। चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा, "10 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 40 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिले हैं। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।" 

    उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा लाए गए विकास को रेखांकित किया। 

    पटना की स्थिति के बारे में बताने का आग्रह किया

    उन्होंने कहा, "समाज में धार्मिक विवाद थे, हिंदू-मुस्लिम बहसें होती थीं... शिक्षा एक बड़ी समस्या थी; केवल कुछ ही बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाते थे... चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की गंभीर उपेक्षा की गई थी... बिजली की कमी थी..." मतदाताओं से सीधे संवाद करते हुए, उन्होंने युवा पीढ़ी को पटना की स्थिति के बारे में बताने का आग्रह किया।

    उन्होंने कहा, "पटना की स्थिति ठीक नहीं थी... जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तब शहर के विकास ने गति पकड़ी... जिन्होंने दोनों चरण देखे हैं, वे युवा पीढ़ी को राज्य में हमारी सरकार बनने से पहले पटना की स्थिति से अवगत कराएं।" 

    शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने को प्राथमिकता 

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार में लोगों के बीच शांति, सद्भाव और भाईचारा है और सत्ता में आने के बाद से सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी है। 

    उन्होंने बताया कि सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि सरकार ने 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दवाइयां और उपचार सेवाएं शुरू की थीं। 

    उन्होंने कहा, "पहले, प्रतिदिन केवल 39 मरीजों का ही इलाज होता था; स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है... अब औसतन 11,600 मरीज हर महीने इलाज के लिए केंद्रों पर आते हैं..."। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है। 

    पुल, बाईपास और एलिवेटेड सड़कें 

    उन्होंने कहा, "हम राज्य भर में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और उद्घाटन की दिशा में काम कर रहे हैं... पहले केवल छह मेडिकल कॉलेज थे, हमने और बनाने का फैसला किया, अब बारह हैं... हमने बेहतर आवागमन के लिए पुल, बाईपास और एलिवेटेड सड़कें भी बनवाई हैं..." 

    उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा, "1.21 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं, और बाकी महिलाओं को यह राशि देने की तारीखें तय कर दी गई हैं... जो महिलाएं अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चला पाएंगे, उन्हें इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।" 

    मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच

    2025 के बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच होगा। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। 

    राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (CPI-ML), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) शामिल हैं। 

    इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बिहार 2025 के चुनाव के लिए मतदान क्रमशः 6 और 11 नवंबर को निर्धारित है, और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 

