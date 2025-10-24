बिहार चुनाव के लिए आज से वोटिंग शुरू, 31 अक्टूबर तक मतदानकर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान छह नवंबर को होना है। ऐसे में मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट से मतदान कराने का कार्य शुक्रवार से शुरू हो रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार शुक्रवार से द्वितीय चरण का चुनावी प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। इसी के साथ मतदान कार्य में लगे सभी कर्मचारियों का मतदान पोस्टल बैलेट से कराने की विशेष व्यवस्था की गई है।

जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (अजा), मसौढ़ी (अजा), पालीगंज व बिक्रम में तैनात मतदानकर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

निर्धारित फैसिलिटेशन सेंटरों पर मतदान उनके द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान 24, 25, 29, 30 व 31 अक्टूबर को निर्धारित फैसिलिटेशन सेंटरों पर वे मतदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, उन मतदान कर्मियों के लिए जो अन्य जिलों जैसे सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा आदि के मतदाता हैं, लेकिन पटना में मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त हैं, वे श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में 29 व 30 अक्टूबर को अतिरिक्त फैसिलिटेशन सेंटर में डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे।

इसके लिए निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाताओं की पहचान ईपिक कार्य या अन्य मान्य पहचानपत्र की जांच करेंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमिट स्याही लगाएंगे। समाहरणालय स्थित वज्रगृह में सुरक्षित तृतीय मतदान पदाधिकारी डाक मतपत्र जारी करेंगे। सभी फैसिलिटेशन सेंटरों पर उप निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में दो बड़े स्टील ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे। मतदान से पहले खाली बॉक्स राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं को दिखाने के बाद सील किए जाएंगे।

मतदाता अपना मत अंकित करने के बाद निर्धारित प्रारूप 13(ख), 13(क) और 13(ग) के लिफाफों में डाक मतपत्र डालकर ड्राप बाक्स में डालेंगे। मतदान समाप्ति के बाद ये सभी सील्ड बॉक्स पुलिस अभिरक्षा में समाहरणालय स्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखे जाएंगे।