    Bihar Election: बिहार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे Gen-Z वोटर, युवाओं का दिल जीतने में जुटी सभी पार्टियां

    By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावी लड़ाई का फैसला युवा मतदाता करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में 1.77 करोड़ से अधिक युवा मतदाता हैं। इनमें 14.84 लाख पहली बार मतदान करेंगे। राजनीतिक दल शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और जनसभाओं का सहारा ले रहे हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

    दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में चुनावी जंग का फैसला इस बार यंग करेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े बोल रहे हैं। राज्य में कुल मतदाता 7 करोड़, 43 लाख 55 हजार 976 हैं।

    इनमें 20-29 आयु वर्ग के मतदाता एक करोड़ 63 लाख 25 हजार 614 है। जबकि, 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 14 लाख एक हजार 150 हैं। इसमें 18-19 आयु वर्ग की महिला मतदाता 5,84,115 हैं।

    इस प्रकार युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 77 लाख 26 हजार 879 है। युवा मतदाताओं की यह फौज अपना नेता चुनने को तैयार है। ऐसे में यूथ फैक्टर्स को नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं होगा।

    इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव काफी अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, क्योंकि राज्य की 58 प्रतिशत आबादी की आयु 25 साल से कम है। इस बार 14.84 लाख मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। जाहिर है, इस बार बिहार चुनाव में यूथ फैक्टर जमकर अपना असर दिखाने वाला है।

    इसकी वजह है- शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दे, जो सभी राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में है। युवा मतदाताओं के मूड को भांपते हुए पार्टियों ने भी जनसभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक पर चहलकदमी तेज कर दी है।

    सत्ता पक्ष यानी एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) मौजूदा विकास कार्यों का आइना दिखा यूथ को साधने में जुटा है तो वहीं विपक्ष यानी महागठबंधन (आईएनडीआईए) युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नौकरी तथा काम के नये अवसर देने का वादा करने में पीछे नहीं है।

    जनसभाओं में युवा मतदाताओं को अपने-अपने पाले में लाने के लिए नेताओं द्वारा वो तमाम वादे किए जा रहे हैं, नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। ताकि, युवा मतदाता प्रभावित हों। इतपा ही नहीं, हर पार्टी द्वारा युवाओं का ध्यान खींचने के लिए अपने वादों और घोषणाओं को सोशल साइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है प्रमुख मुद्दे खासे चर्चा में हैं।

    मसलन, औद्योगिक विकास और काम के नये अवसर, कौशल विकास, इंटर्नशिप के साथ-साथ रोजगार के नये-नये अवसर, राज्य में बेहतर शिक्षा और पढ़ाई के साथ युवाओं के लिए कमाई की व्यवस्था भी।

    राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े

    • बिहार में कुल मतदाता की संख्या-7,43,55,976
    • राज्य में पुरुष मतदाता की संख्या-3,92,07,804
    • राज्य में महिला मतदाता की संख्या-3,49,82,828
    • राज्य में कुल युवा मतदाता की संख्या-1,77,26,879
    • 20-29 आयु वर्ग के कुल युवा मतदाता-1,63,25,614
    • 18-19 आयु वर्ग के कुल युवा मतदाता-14,01,150
    • 18-19 आयु वर्ग की कुल महिला मतदाता-5,84,115

    सोशल साइट पर यूथ के प्रमुख मुद्दे

    • औद्योगिक विकास और काम के नये अवसर
    • कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार
    • बेहतर शिक्षा का माहौल और पढ़ाई के साथ कमाई