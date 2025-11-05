जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को होने वाले विधानसभा को लेकर अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) की सामान्य त्रुटियों के कारण किसी मतदाता को मतदान से रोका नहीं जाएगा।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि मतदाता सूचना पर्ची मतदान के समय वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह फोटो पहचान-पत्र या उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के साथ मतदान कर सकते हैं।



मतदान के लिए व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है लेकिन यदि मतदाता का एपिक सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उसे कोई भी निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से अपनी पहचान स्थापित करने की अनुमति है।