उधर मुकेश सहनी नाराज! इधर BJP ने दिया बड़ा झटका; VIP प्रदेश प्रवक्ता ने थामा कमल का दामन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में डट चुकी हैं। वहीं, टिकट वितरण के बाद भी पार्टी के नेताओं का दल बदलने का प्रक्रम जारी है।

जो बड़े नेता अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद रखे हुए थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। वह नेता भी पाला बदलकर अपनी पुरानी पार्टी की परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

वहीं, आज VIP के प्रदेश प्रवक्ता और जिला पार्षद राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर सभी नेताओं ने कहा कि अब वह बीजेपी के साथ इस चुनाव में पूरे जोर शोर से एनडीए गठबंधन को जीत दिलवाने में मदद करेंगे।