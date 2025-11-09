Bihar Elections: नेपाल की सीमा सील, दूसरे चरण में कैसी रहेगी व्यवस्था, डीजीपी ने बताया
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल सीमा को मतदान से 72 घंटे पहले सील कर दिया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस चरण में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2nd Phase : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सीमावर्ती जिले अधिक होने के कारण सुरक्षा और ज्यादा सख्त होगी।
इसके लिए सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नेपाल की सीमा मतदान से 72 घंटे पूर्व ही सील कर दी गई है। डीजीपी विनय कुमार (Bihar DGP Vinay Kumar) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पहले चरण से भी ज़्यादा कड़ी हैं।
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या लगभग समान है, मगर इनमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा साझा करने वाले क्षेत्र अधिक हैं।
मतदान वाले सात जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल की सीमा से सटे हैं।
इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में भी मतदान है, जिसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इन राज्यों के डीजीपी के साथ चर्चा भी हो चुकी है। नेपाल सीमा पर सीमा ज़िला सहयोग समिति (बीडीसीसी) की बैठक की गई है।
इंटरनेशनल बोर्ड एक दिन पहले सील
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) शनिवार को सील कर दी गई थी जबकि अंतरराज्यीय सीमा रविवार को सील कर दी गई है।
सीमावर्ती राज्यों में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। पहला चरण बेहद शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में अर्धसैनिक बलों की 1500 कंपनियां तैनात की गई थीं।
इस चरण में 1,650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा, जिन 22 जिलों में चुनाव होने हैं, वहां राज्य पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 100 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। एक घुड़सवार पुलिस दस्ता भी तैनात किया गया है।
