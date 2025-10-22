Bihar Chunav: मोहनिया में निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को राजद का समर्थन, भाजपा के पूर्व सांसद के हैं पुत्र
बिहार के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में, भाजपा के पूर्व सांसद के पुत्र रवि पासवान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का समर्थन मिला है, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रवि पासवान, जो पहले भाजपा से जुड़े थे, अब राजद के समर्थन से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनिया में यह नया राजनीतिक समीकरण देखने लायक होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजद ने मोहनिया में अपने अधिकृत उम्मीदवार का नामांकन रद होने के बाद निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन देने का निर्णय किया है। रवि सासाराम के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि वे रवि पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार मानकर उनके पक्ष में मतदान करें। मालूम हो कि मोहनिया की राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। रवि के पिता छेदी पासवान भाजपा के सांसद थे। वे राजद और जदयू में भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने थे।
204 मोहनियां (अजा) विधानसभा क्षेत्र से कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जिसमें अनिल कुमार, कामना, जयप्रकाश पासवान व सविता कुमारी का नामांकन पत्र को त्रुटिपूर्ण पाते हुए आरओ ने रद कर दिया। गीता देवी व श्वेता सुमन के नामांकन पत्र पर लगे आरोपों की जांच को बुधवार की तिथि निर्धारित की गई थी। जांच के बाद उनका नामांकन रद जबकि गीता देवी का नामांकन पत्र स्वीकृत हो गया। इस तरह पांच अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द होने के बाद 12 मैदान में रह गए हैं। गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तीन बजे के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। राजद प्रत्याशी ने नामांकन रद होने को भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि वे कोर्ट जाएंगी।
निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच की गई। श्वेता सुमन का अजा प्रमाण पत्र नियमानुकूल नहीं होने के कारण नामांकन रद हुआ है। अनिल कुमार का फार्म ए और बी त्रुटिपूर्ण था। कामना का अजा प्रमाण पत्र नियमानुकूल नहीं होने के कारण नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया। जयप्रकाश पासवान ने नामांकन फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। सविता कुमारी के नामांकन पत्र के साथ संलग्न फार्म दो में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं था
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।