राज्य ब्यूरो, पटना। राजद ने मोहनिया में अपने अधिकृत उम्मीदवार का नामांकन रद होने के बाद निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन देने का निर्णय किया है। रवि सासाराम के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि वे रवि पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार मानकर उनके पक्ष में मतदान करें। मालूम हो कि मोहनिया की राजद उम्मीदवार श्‍वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। रवि के पिता छेदी पासवान भाजपा के सांसद थे। वे राजद और जदयू में भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

204 मोहनियां (अजा) विधानसभा क्षेत्र से कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जिसमें अनिल कुमार, कामना, जयप्रकाश पासवान व सविता कुमारी का नामांकन पत्र को त्रुटिपूर्ण पाते हुए आरओ ने रद कर दिया। गीता देवी व श्‍वेता सुमन के नामांकन पत्र पर लगे आरोपों की जांच को बुधवार की तिथि निर्धारित की गई थी। जांच के बाद उनका नामांकन रद जबक‍ि गीता देवी का नामांकन पत्र स्वीकृत हो गया। इस तरह पांच अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द होने के बाद 12 मैदान में रह गए हैं। गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तीन बजे के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। राजद प्रत्‍याशी ने नामांकन रद होने को भाजपा की साजिश बताया है। उन्‍होंने कहा है कि वे कोर्ट जाएंगी।