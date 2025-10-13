Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: चिराग को 'हेलीकॉप्टर' तो कुशवाहा को मिला 'सिलेंडर', EC ने अलॉट किए चुनाव चिह्न

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को हेलीकॉप्टर, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) को सिलाई मशीन मिली है। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी को सीटी चुनाव चिह्न दिया गया है, जिसके सहारे वे जनता के बीच जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को गैस सिलेंडर आवंटित हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है। अबकी बार का रंग कुछ अलग है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के बीच सियासी जंग अब सिंबल तक पहुंच गई है। लोजपा (रामविलास) को हेलीकॉप्टर मिला है, जबकि आरएलजेपी को सिलाई मशीन दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी को सीटी चुनाव चिह्न दिया गया है। पार्टी अब इसके सहारे जनता के बीच जनमत जुटाने जाएगी।

    आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को ‘गैस सिलेंडर’ का चिह्न आवंटित किया है। कुशवाहा एनडीए में हर घर की रसोई से सीधा वोटरों के दिल तक पहुंचने का दम दिखाएंगे। रोचक यह है कि नए सिंबल के आधार पर राजनीतिक दल और प्रत्याशी नए नारे और स्लोगन गढ़ेंगे।

    सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 40 से अधिक निबंधित गैर-मान्यता प्राप्त दलों सहित अन्य पार्टियों को उनके चिन्हों की सूची सौंप दी। आयोग की ओर से फ्री सिंबलों में से कुछ सिंबल को बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित कर दिया है।

    इनमें समझदार पार्टी को हैंड कार्ट (103 सीटों पर), गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक को कैमरा (49 सीटों पर), वोकल इंडिया पार्टी को माइक (16 सीटों पर), लोजपा-आरएलजेपी में टकराव के बाद दोनों को अलग-अलग सिंबल दिया गया है।रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (अठावले) (मणिपुर) को गन्ना किसान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) (महाराष्ट्र) को घड़ी, एआइएमआइएम (तेलंगाना) को पतंग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) (केरल, मणिपुर, तमिलनाडु) को हसुआ एवं बाली, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) को फ्लेमिंग टार्च मिली है। वहीं, पुड्डुचेरी की पत्ताली मक्कल काची को आम चिह्न मिला है।