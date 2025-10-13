Bihar Politics: चिराग को 'हेलीकॉप्टर' तो कुशवाहा को मिला 'सिलेंडर', EC ने अलॉट किए चुनाव चिह्न

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है। अबकी बार का रंग कुछ अलग है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के बीच सियासी जंग अब सिंबल तक पहुंच गई है। लोजपा (रामविलास) को हेलीकॉप्टर मिला है, जबकि आरएलजेपी को सिलाई मशीन दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी को सीटी चुनाव चिह्न दिया गया है। पार्टी अब इसके सहारे जनता के बीच जनमत जुटाने जाएगी। आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को ‘गैस सिलेंडर’ का चिह्न आवंटित किया है। कुशवाहा एनडीए में हर घर की रसोई से सीधा वोटरों के दिल तक पहुंचने का दम दिखाएंगे। रोचक यह है कि नए सिंबल के आधार पर राजनीतिक दल और प्रत्याशी नए नारे और स्लोगन गढ़ेंगे।

सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 40 से अधिक निबंधित गैर-मान्यता प्राप्त दलों सहित अन्य पार्टियों को उनके चिन्हों की सूची सौंप दी। आयोग की ओर से फ्री सिंबलों में से कुछ सिंबल को बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित कर दिया है।