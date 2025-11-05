जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के पूर्व पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपरेशन जखीरा के तहत पश्चिमी पटना पुलिस ने बीते 24 घंटे में दानापुर, बिहटा और रूपसपुर थाना क्षेत्रों में की गई छापामारी चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

इनके पास से पुलिस ने पांच कट्टा, एक पिस्टल, एक राइफल, एक दो नाली बंदूक, 33 जिंदा कारतूस, इसमें 9एमएम की चार गोलियों के साथ ही 25 लाख 75 हजार 200 रुपये नकद बरामद किए गए है। इस कार्रवाई में पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम की भी भूमिका रही। एसटीएफ ने स्थानीय थानों के सहयोग से बिहटा के कन्हौली गांव में छापेमारी की। कन्हौली निवासी निवासी ललित मोहन राय को गिरफ्तार कर लिया। ललित के घर से पुलिस ने दो कट्टा, एक पिस्टल, दो नाली बंदूक, 9एमएम की गोली, खोखा, शराब और 10 लाख नकद बरामद किया गया है। रूपसपुर में एक घर से साढ़े आठ लाख नकद व शराब बरामद इसी तरह सूचना मिली कि रुपसपुर के जलालपुर निवासी मनोज कुमार रजक के घर पर पर अवैध हथियार रखा हुआ है। सत्यापन के बाद रुपसपुर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार के घर पर दबिश दी।

वहां से एक लीटर शराब और 8.50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बिहटा थाने की पुलिस ने भगवतीपुर में दबिश देकर इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 7.25 लाख नकद बरामद किया गया है। इसी तरह दानापुर के नासरीगंज से लूट और अन्य मामलों में आरोपित सिद्धार्थ कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक कट्टा और गोली मिली। चुनाव प्रभावित करने की थी साजिश बिहटा से एक अन्य मामले मे बृज कुमार को दो कट्टा, एक राइफल और पांच गोली के साथ गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मनेर विधानसभा में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ लोग नगदी और हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं।