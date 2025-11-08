बिहार चुनाव के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान, आयोग ने जारी किया फाइनल डेटा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के पहले चरण में मतदान का अंतिम डेटा ((Final Voter Turnout) सामने आ गया है। इसके अनुसार बिहार में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 57.29 तथा लोकसभा चुनाव, 2024 में यह मतदान प्रतिशत 56.28 था।

इस तरह विधानसभा चुनाव 2025 में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79% और लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.8% बढ़ोत्तरी हुई है। चुनाव आयोग ने प्रेस विक्षप्ति में बताया है कि प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की उपस्थिति में नियमानुसार सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। री-पोल की नौबत नहीं Scrutiny में सभी जिलों में कुल 83 अभ्यर्थी एवं 385 निर्वाचन अभिकर्ता शामिल हुए। इस तरह से यह कुल संख्या 468 रही। किसी भी मतदान केंद्र से पुनः मतदान (री-पोल) की कोई आवश्यकता नहीं पाई गई है तथा इस संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मतदान में उपयोग किए गए सभी EVM (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं VVPAT सहित) को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में विधिवत रूप से सील कर सुरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा 24 X 7 CCTV आदि प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं।

प्रत्याशी कर सकते हैं EVM की निगरानी मॉक पोल के दौरान खराब पाये गये एवं सुरक्षित बची हुई अन्य EVM एवं VVPAT को आयोग के निदेशानुसार दूसरी जगह चिन्हित स्ट्रांग रूम में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है।

चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को Polled EVM Strong Room की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हेतु नियुक्त कर सकते है, उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गयी है। स्ट्रांग रूम का CCTV Display भी अभ्यर्थियों / प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वेबकास्टिंग की प्रभावी व्यवस्था उल्लेखनीय है कि मतगणना दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को निर्धारित है। प्रथम चरण में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रहा। वेबकास्टिंग की प्रभावी व्यवस्था के कारण मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई।