राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा के चुनाव अभियान को लेकर पटना एयरपोर्ट पिछले एक महीने से कुछ अधिक गुलजार रहा। सामान्य यात्रियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में चुनाव कार्य में लगे नेता-अभिनेता भी एयरपोर्ट आते-जाते रहे।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के अनुसार, छह अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद से पटना हवाई अड्डा इकाई ने कुल 478 वीवीआइपी आवागमन का सफल प्रबंधन किया है। इनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) , एक दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के करीब एक दर्जन मुख्यमंत्री-उपमुख्यंत्री, सांसद और अन्य उच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्तित्व शामिल हैं। Bihar Chunav के चुनाव प्रचार को लेकर इस अवधि में 24 हेलीकॉप्टरों ने अधिकतम उड़ान भरी। सभी वीवीआइपी और चार्टर्ड उड़ानों की सीआइएसएफ की ओर से सुरक्षा-एस्कार्ट की व्यवस्था की गई। वीवीआइपी व आम यात्र‍ियों के ल‍िए थे अलग-अलग रास्‍ते एयरपोर्ट पर वीवीआइपी मूवमेंट को लेकर सीआइएसएफ की ओर से कई विशेष इंतजाम किए गए थे। वीवीआइपी और सामान्य यात्रियों की आवाजाही के लिए अलग-अलग मार्ग बनाया गया ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।

इसके लिए आगमन और प्रस्थान क्षेत्र में बफर जोन भी बनाए गए, जिनमें अतिरिक्त ट्रालियों का उपयोग किया गया। साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक द्वारों से जाने की सलाह दी गई, जिससे संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगमन और प्रस्थान के लिए दो समर्पित टीमें भी गठित कीं गई थीं। विधानसभा चुनाव के मतदान में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की कुल 190 कंपनियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही 128 अधिकारी भी राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहे हैं।