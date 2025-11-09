Bihar Chunav: नीतीश ने कीं 84 जनसभाएं, 73 जगहों पर हेलीकाॅप्टर से पहुंचे, सड़क मार्ग की दूरी भी जानिए

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार विधानसभा चुनाव को ले 84 जनसभाएं कीं।

जदयू से मिली जानकारी के अनुसार 73 जगहों पर मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से पहुंचे और 11 जनसभाओं के लिए वह सड़क मार्ग से पहुंचे। इतनी सभाओं के बावजूद जदयू के 17 प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री की सभा नहीं हो सकी।

एक विधानसभा क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनसंपर्क किया। चुनाव के दौैरान बीच में दो दिनों की बारिश के दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया।

सड़क मार्ग से एक हजार किलोमीटर चले सीएम

जदयू कार्यालय ने रविवार को मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं का ब्योरा जारी किया। सड़क मार्ग से उन्होंने 1000 किमी की यात्रा की।

सड़क मार्ग से अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों से भेंट भी की। वहां मौैजूद लोगों के साथ संवाद भी किया।

चुनाव प्रचार के दौरान बीच में दो दिन हेलीकाप्टर नहीं उड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से समस्तीपुर हाेते हुए दरभंगा पहुंच गए। उन्होंने वहां रोड शो किया।

इसके अगले दिन भी उन्होंने पास के जिले में रोड शो किया। रोड शो में आए लोगों से उन्होंनें कई जगहों पर संवाद भी किया।

नेताओं ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं

विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अमूमन हर नेता ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। रोड शो नेताओं का पसंदीदा रहा। राजद नेता तेजस्‍वी यादव, वीआइपी के मुकेश सहनी समेत जन सुराज के प्रशांत किशोर समेत अन्‍य स्‍टार प्रचारक अपनी-अपनी पार्टी के उम्‍मीदवारों के ल‍िए रोड शो कर वोट मांगते रहे।