Bihar Chunav : प्रधानमंत्री और राजद सुप्रीमो के रोड शो ने लगाया तड़का, कैसा रहा स्वाद, तय करेंगे मतदाता
पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री मोदी और लालू प्रसाद यादव के रोड शो ने माहौल बनाया। मोकामा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिले के 5677 बूथों पर मतदान के लिए तैयारी पूरी है, जहाँ 48 लाख से अधिक मतदाता 149 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।
जयशंकर बिहारी, पटना। Bihar Assembly Elections: पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर राजग और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। कुछ सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी लड़ाई को त्रिकोण करने की जुगत लगाए हैं।
राजग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पटना में रोड-शो किया। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कई सभाएं और रोड-शो से मतदाताओं को अपने पाले में करने का प्रयास किया।
महागठबंधन के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) ने दानापुर और फुलवारी में रोड-शो तो तेजस्वी यादव ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा की।
मोकामा में बढ़ाई गई चौकसी
मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद शासन-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इस घटना के बाद से कई सीटों पर समीकरण में बदलाव का दावा दोनों गठबंधन के समर्थक कर रहे हैं।
मोकामा के टाल और दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दस्ते को मुस्तैद किया गया है। गंगा में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए विधानसभावार और जिला मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं।
पटना में 149 प्रत्याशी हैं मैदान में
गुरुवार को 48 लाख 30 हजार 135 मतदाता जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों के कुल 5677 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर, 149 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।
इसके लिए बुधवार दोपहर बाद से सभी बूथों पर करीब 45 हजार मतदानकर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों आदि को बूथ पर तैनात कर दिया गया है।
541 महिला बूथ, 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांग मतदान केंद्र और 3 युवा बूथ लोकतंत्र के इस उत्सव को विशेष बनाएंगे। इस बार सबसे अधिक 11 लाख 81 हजार 726 मतदाता 30 से 39 वर्ष के हैं।
वहीं पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 85 हजार 892 तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 33 हजार वरिष्ठ नागरिक हैं।
