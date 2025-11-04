Bihar Election: पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा, NDA के नेताओं का रहा 'हवाई दबदबा'; महागठबंधन पीछे
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। एनडीए का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी रहा, जिसमें पटना एयरपोर्ट से रोजाना कई हेलीकॉप्टर चुनावी सभाओं के लिए रवाना हुए। एनडीए के प्रमुख नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं कीं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का हवाई प्रचार कुछ पीछे रहा।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार की शाम समाप्त हो गया। इस दौरान हवाई प्रचार के मामले में एनडीए महागठबंधन पर भारी दिखा।
पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन 14 से 15 हेलीकॉप्टर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर चुनावी सभाओं के लिए उड़े। इनमें से अधिकांश हेलीकॉप्टर एनडीए प्रत्याशियों और उसके शीर्ष नेताओं के प्रचार के लिए उपयोग में लाए गए।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, एक-एक हेलीकॉप्टर औसतन चार से पांच घंटे तक उड़ान भरता रहा। पहले चरण में एनडीए के प्रमुख नेताओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की ताबड़तोड़ सभाओं से माहौल बना रहा।
वहीं, महागठबंधन के कम नेताओं ने ही हवाई उड़ान भरी। शीर्ष नेताओं में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलौत, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव व राजद के तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी की सभाओं के कारण उनका हवाई प्रचार कुछ पीछे रहा।
हालांकि, तीन दिनों तक खराब मौसम के कारण उड़ान व्यवस्था प्रभावित रही। इस दौरान केवल दो से तीन हेलीकॉप्टर ही उड़ान भर सके।
इसके बावजूद एनडीए ने अपने प्रचार अभियान को तेज बनाए रखा और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
अब पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी शोर थम गया है, लेकिन हवाई प्रचार के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए ने प्रचार के हर साधन का अधिकतम उपयोग करते हुए महागठबंधन पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की है।
