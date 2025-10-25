Bihar Chunav: नड्डा और संतोष ने की संगठनात्मक रणनीति पर मंथन, चुनाव समिति को मिले नए टास्क

Language
    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रवासी प्रभारियों और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। नड्डा और बीएल संतोष ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्न समितियों के प्रभारियों को निर्देश दिए।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिनों से पटना में कैंप कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के प्रवासी प्रभारियों, चुनाव प्रबंधन समिति तथा विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की।

    इसी क्रम में नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने प्रवासी प्रभारियों को टास्क दिया कि बूथ एवं मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क करते रहे और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। संगठनात्मक रणनीति पर नड्डा एवं संतोष ने विस्तृत मंथन की।

    चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ नड्डा ने चुनावी तैयारियों एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा की। विधानसभा क्षेत्रों में शीर्ष नेताओं के चल रहे प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम की रूप-रेखा की जानकारी ली।

    राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चुनाव को बनी विभिन्न समिति के प्रभारियों को अन्य कई निर्देश भी दिए। प्रवासी प्रभारियों के साथ हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री भिखू भाई दलसानियां प्रमुख रूप से उपस्थित थे।