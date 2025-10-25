Bihar Chunav: नड्डा और संतोष ने की संगठनात्मक रणनीति पर मंथन, चुनाव समिति को मिले नए टास्क

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिनों से पटना में कैंप कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के प्रवासी प्रभारियों, चुनाव प्रबंधन समिति तथा विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की।

इसी क्रम में नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने प्रवासी प्रभारियों को टास्क दिया कि बूथ एवं मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क करते रहे और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। संगठनात्मक रणनीति पर नड्डा एवं संतोष ने विस्तृत मंथन की।