बिहार चुनाव: गौड़ा बौराम से नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, देखिए किसे बनाया उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। सहनी इस बार अपनी परंपरागत सीट गौड़ा बौराम (दरभंगा) से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की ओर से इस सीट पर संतोष सहनी को मैदान में उतारा गया है।

मुकेश सहनी के इस निर्णय ने सियासी गलियारों में कई अटकलें खड़ी कर दी हैं। जहां एक ओर यह कदम संगठन को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है, वहीं कुछ इसे गठबंधन के दबाव और जातीय समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं।

संतोष सहनी पूर्व सांसद रह चुके हैं और वीआईपी के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और क्षेत्र में पकड़ से सीट पर अच्छा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि मुकेश सहनी ने पिछली बार इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे चुनावी राजनीति से खुद को थोड़ा पीछे रखकर संगठन और सीट मैनेजमेंट पर फोकस करते दिख रहे हैं। वीआइपी सूत्रों की माने तो फिलहाल सहनी की पार्टी को जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वे सीटें हैं उनमें गौड़ा बौराम से लेकर केसरिया जैसी सीटें के नाम हैं। इसके अलावा सहनी की पार्टी को विधान परिषद की एक से दो सीटें दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। सहनी की पार्टी ने केसरिया से सिंबल भी बांट दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति की माने तो फिलहाल सीटों पर अंतिम दौर की बात चल रही है। उम्मीद है कि पार्टी की अनदेखी नहीं होगी। पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उनकी मांग के अनुरूप सीटें दी जाएंगी।



यहां बता दें कि सहनी गुरुवार को अचानक नाराज हो गए थे और उन्होंने पटना में आनन-फानन में एक प्रेस कांफ्रेंस बुला ली थी। जिसके बाद महागठबंधन को अंदाजा हो गया कि सीटों में लगातार अनदेखी किए जाने के बाद सहनी नाराज हैं। इसके बाद सहनी को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। नतीजा सहनी को तीन-तीन बार अपनी प्रेस कांफ्रेंस निरस्त करनी पड़ी। वीआइपी की ओर से यह दावा भी किया गया कि सहनी की नाराजगी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी सहनी को फोन किया और सम्मानजनक सीटें मिलने की बात कही।

हालांकि देर रात तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि सहनी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लगातार 15 सीटें दिए जाने की चर्चा हवा में होती रही। हालांकि शुक्रवार को एक बजते-बजते यह खबर आ गई कि सहनी को डेढ़ दर्जन सीटें मिल रही है। सूत्रों ने 13 सीटों के नाम भी जारी कर दावा किया कि यह सीटें सहनी को मिल रही है और कुछ और सीटों पर जल्द निर्णय होगा। इसके बाद मुकेश सहनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं।