    Bihar Election : मनोज तिवारी की अपील, बिहार के विकास के लिए फिर चाहिए एनडीए सरकार

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पीरो में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की गति बनाए रखने के लिए एनडीए को वोट दें। उन्होंने 20 साल पहले वाली सरकार के आने पर लूटपाट और अपराध बढ़ने की आशंका जताई। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों, जैसे मुफ्त राशन, बिजली, और शिक्षा में सुधार का उल्लेख किया।

    दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनोज तिवारी

    संवादसूत्र, पीरो(भोजपुर)। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यदि बिहार में विकास की गति को बरकरार रखना चाहते हैं तो एनडीए को वोट दें। एनडीए सरकार ही बिहार को विकास के रास्ते ले जाने में सक्षम है। यदि भूल से 20 साल पहले वाली सरकार आ गई तो यहां फिर से लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या का सिलसिला शुरु हो जाएगा।

    सांसद तिवारी ने ये बातें बुधवार को जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पीरो प्रखंड के जितौरा बाजार स्थित राम दिहल सिंह यादव प्लस टू उच्च विद्यालय के मैदान में एनडीए के घटक दल जनता दल यू के उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

    तिवारी ने कहा कि आज एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को रोजगार के दस-दस हजार रुपये, किसानों को सस्ते दर पर बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक दवाएं, छात्र-छात्राओं को छात्रवृति, पोशाक, साइकिल, पुस्तक, कापी, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लोगों को 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है।

    बिहार में प्रत्येक पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज, प्रत्येक जिले में मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेज खुले है। अस्पतालों में रोगियों को मुफ्त इलाज के साथ-साथ दवा आदि सुविधा मुहैया कराई जा रही है। गांव-गांव में सडकों का जाल बिछा है। 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।

    अपराधों में कमी आई है। अब रात में भी लोग निर्भीक होकर कहीं आ-जा रहे हैं। जो 2005 से पहले मुमकिन नहीं था। तब बिहार की हालत क्या थी किसी से छिपी नहीं है। हम जय छठी मईया, जय श्री राम, जय शिव बोलते हैं तो राजद के लोग जय शहाबुद्दीन बोलते हैं। आपको पता होगा कि ये शहाबुद्दीन कौन थे।

    यहां से भगवान सिंह कुशवाहा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीवन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेन्द्र कुशवाहा की जीत होगी। चुनावी सभा की अध्यक्षता अक्षय लाल चौधरी व संचालन मदन स्नेही ने किया। मौके पर जदयू के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, डा. कुंदन पटेल, अरुण प्रताप सिंह, अशोक कुशवाहा, वीरेंद्र साह, विपिन चौधरी, आलोक राय,अनुप पटेल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।