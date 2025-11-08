बिहार में वाम दलों को चुनौती: 2020 का प्रदर्शन दोहराना है मकसद, नतीजे तय करेंगे भाकपा, माकपा व माले की राजनीतिक हैसियत

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव में महागठबंधन के साथ वामपंथी दल 33 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहरा पाने की चुनौती है।

चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा खूब हुई थी। तब वाम दलों ने बिहार में न केवल सीटें जीतीं, बल्कि राज्य की सत्ता-समीकरण में अपनी राजनीतिक उपस्थिति और प्रभाव को एक बार फिर मजबूती से दर्ज कराया था।

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ ही वाम दलों ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी।

उस समय राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया था कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि वामपंथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।



इस बार बिहार चुनाव में वाम दलों के लिए पुनरुत्थान का भी सवाल है। वो भी इस राजनीतिक परिस्थिति में जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग में वाम दलों को खास महत्व नहीं दिया गया।

राज्य में मजबूत संगठन और जनाधार को देखते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने 40 सीटों की मांग महागठबंधन से की थी, उसे मात्र 20 सीटें दी गईं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 24 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उसे मात्र छह सीटें दी गईं। हालांकि भाकपा नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें तीन सीटों पर उसका फ्रेंडली फाइट कांग्रेस से है।

ये सीटे हैं-बिहारशरीफ, राजापाकड़ और करगहर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 12 सीटों की मांग थी, किंतु उसे महागठबंधन ने सिर्फ चार सीटें दीं। इस तरह वाम दलों के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा है।



ऐसे में वाम दलों की उम्मीद भरी निगाहें एक बार फिर बिहार की जनता की ओर टिकी हैं। वैसे तीनों ही पार्टियों के नेता पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर नतीजों के दावे कर रहे हैं।

खासकर भाकपा-माले को सफलता की ज्यादा उम्मीद है क्योंकि महागठबंधन से गठजोड़ कर माले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मगध-शाहाबाद क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा था और उसके दो सांसद जीते थे।

माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए वाम दलों को 2020 की तुलना में अधिक सीट जीतने की उम्मीद जतायी है।

उनका कहना है कि पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर वाम पार्टियों की हार का मार्जिन बहुत कम था।

1972 में भाकपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन

वर्ष 1962 से 2020 तक वाम दलों का प्रदर्शन को देखें तो 1972 में भाकपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। तब भाकपा ने 35 सीटों पर चुनाव जीता था और भाकपा मुख्य विपक्षी दल बनी थी और सुनील मुखर्जी प्रतिपक्ष के नेता बने थे।