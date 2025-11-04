Bihar chunav: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर मतदाताओं को धमकाने और घरों में कैद रखने का आरोप, दर्ज हुई प्राथमिकी
बिहार चुनाव के बीच, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर मोकामा में मतदाताओं को धमकाने और प्रत्याशियों को कैद करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। मोकामा सीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राथमिकी कराई। ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में विवादित बयान दिया था। राजग प्रत्याशी अनंत सिंह के प्रचार में ललन सिंह की सक्रियता रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। मोकामा में मतदाताओं को धमकाने और प्रत्याशियों घरों में कैद रखने का आह्वान करने के आरोप में ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
ललन सिंह पर मोकामा थाना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लोक अधिनियम की सुसंगत धारा में प्राथमिकी कराई गई है।
मोकामा सीओ लवली कुमारी ने प्राथमिकी कराई है। केंद्रीय मंत्री ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र के शिवनार गांव में विवादित बयान दिया था।
जिला प्रशासन पटना ने X पर पोस्ट कर बताया कि वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांचोपरांत इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मर्डर केस में जेल में हैं अनंत सिंह
मोकामा से राजग के घटक दल जद यू प्रत्याशी व पूर्व विधायक अनंत सिंह तीन दिन पहले जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं।
इसके बाद से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जद यू प्रत्याशी अनंत सिंह के प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है।
ललन मुंगेर लोक सभा क्षेत्र से सांसद हैं। मोकामा इसी क्षेत्र में है। उनको चुनाव जिताने में अनंत सिंह की बड़ी भूमिका रही थी।
अब ललन साथ निभा रहे हैं। कल सोमवार को भी मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में अनंत सिंह के पक्ष में रोड शो किया था।
उसमें अनुमति से अधिक संख्या में वाहन के शामिल होने और हूटर लगी गाड़ी को लेकर ज़दयू प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता पर आदर्श आचार संहिता की प्राथमिकी की गई थी। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी ज़ब्त भी कर ली थी।
