Bihar Election: चुनाव में सीमा सुरक्षा को लेकर पुलिस-केंद्रीय एजेंसियों का संयुक्त अभियान, ड्रग तस्करी को लेकर निगरानी तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर सोमवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के पटना मुख्यालय में केंद्रीय एवं एजेंसियों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एजेंसियों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में बिहार पुलिस और एसएसबी के साथ सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्री सुरक्षा एजेंसी (एनआइए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), वायुसेना, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) आयकर विभाग, रेलवे, वन विभाग आदि के अधिकारी शामिल हुए। भारत-नेपाल सीमा पर भी सहायक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।

बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान अपराधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान कर इसकी खुफिया जानकारी आपस में साझा करने को कहा गया। खासकर ड्रग्स तस्करी एवं नकद की लेन-देन पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए सीमाई क्षेत्रों में चेकपोस्ट बनाकर जांच अभियान तेज करने को कहा गया। इस दौरान नेपाल सीमा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा स्थिति का भी आकलन किया गया। इसके लिए स्थानीय पुलिस एवं अन्य एजेंसियों से सहयोग लेने को कहा गया।

एसएसबी की 230 कंपनियां आवंटित, 145 ने संभाला मोर्चा समन्वय बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर एसएसबी की 230 कंपनियों का आवंटन किया गया है। इनमें एसएसबी की 145 कंपनियां प्री-पोल तैनाती के लिए अपने गंतव्य पर पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी है। अन्य कंपनियों की भी मतदान से पूर्व तैनाती कर दी जाएगी।

एसएसबी ने नेपाल सीमा पर 47 कैदियों को पकड़ा नेपाल में हुई अशांति और जेल तोड़ की घटनाओं के बाद से ही नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में लगातार अवैध घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। एसएसबी के अनुसार, अब तक पटना फ्रंटियर के तहत 47 कैदियों को पकड़ा गया है, जिनमें 26 नेपाली, 11 भारतीय और बाकी 10 अन्य राष्ट्रों के नागरिक हैं।