पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान से सियासत तेज; मांझी बोले- उनमें गंभीरता नहीं, छिछला बयान देते हैं
बिहार चुनाव में राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयानों को छिछला बताते हुए महागठबंधन के घोषणापत्र को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार का विकास किया है और राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं।
मंच से ये बड़े नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम को लेकर दिए गए बयान की वजह से एनडीए के नेता राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
चुनावी रैली में राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दिए गए अशोभनीय बयान पर हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विरोध जताया है।
उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लेते। वह इसी तरह का छिछला बयान देते हैं। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को बरगलाने के लिए डपोरशंखी घोषणापत्र निकाला गया है।
जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने तेजस्वी के माता-पिता का जंगलराज देखा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार का विकास किया है। उन्होंने जननायक की उपाधि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कर्पूरी ठाकुर के साथ पिछड़ों-अतिपिछड़ों का अपमान है।
मांझी ने कहा बिहार में नीतीश सरकार ने पीएम मोदी का साथ लेकर बिहार के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार का खूब ख्याल रखा।
राहुल गांधी ने दिया था ये बयान
मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी सिर्फ वोट पाने के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं। अगर आप उनसे नाचने को कहेंगे तो वो वोट के लिए नाचकर भी दिखाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।