पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान से सियासत तेज; मांझी बोले- उनमें गंभीरता नहीं, छिछला बयान देते हैं

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं।

मंच से ये बड़े नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम को लेकर दिए गए बयान की वजह से एनडीए के नेता राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं।

चुनावी रैली में राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दिए गए अशोभनीय बयान पर हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विरोध जताया है।

उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लेते। वह इसी तरह का छिछला बयान देते हैं। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को बरगलाने के लिए डपोरशंखी घोषणापत्र निकाला गया है।

जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने तेजस्वी के माता-पिता का जंगलराज देखा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार का विकास किया है। उन्होंने जननायक की उपाधि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कर्पूरी ठाकुर के साथ पिछड़ों-अतिपिछड़ों का अपमान है।