Bihar Elections: जदयू ने फिर लिया एक्शन, विधायक गोपाल मंडल सहित पांच पार्टी से निष्कासित
जदयू ने बिहार चुनाव से पहले विधायक गोपाल मंडल सहित पांच नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह फैसला पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया है। पार्टी का कहना है कि अनुशासन सर्वोपरि है और किसी को भी इसे तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह कार्रवाई आगामी चुनावों को देखते हुए की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने एक बार फिर बागियों पर एक्शन लिया है। रविवार को अपने विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल सहित पांच लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोपाल मंडल के अलावा जिन अन्य चार लोगों को जदयू ने दल से निकाला है उनमें पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव व गायघाट के प्रभात किरण शामिल हैं। इनके निष्कासन आदेश में कहा गया है कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे।
मालूम हो कि शनिवार को जदयू ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार सहित 11लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, विधायक सुदर्शन कुमार, साहेबपुर कमाल के अमर कुमार सिंह, जदयू के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ी आस्मां परवीन, नवीनगर के लव कुमार, मोतिहारी के दिव्यांशु भारद्वाज, कदवा का आशा सुमन व जीरादेई के विवेक शुक्ला शामिल हैं।
गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में कई बागी हैं जो दलीय उम्मीदवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद ये जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। इनमें सभी दलों का हाल एक जैसा ही है। विधायक गोपाल मंडल, इरफान आलम, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और रितु जायसवाल जैसे प्रमुख नेता बागी बनकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे बागियों की वजह से दलीय उम्मीदवारों को वोट बंटने और हार का डर सता रहा।
बात करें गोपाल मंडल की तो वे भागलपुर जिले के गोपालपुर सीट से लगातार तीन बार जदयू के टिकट पर निर्वाचित होते रहे। इस बार पार्टी ने उनकी जगह शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंंडल को टिकट दे दिया। इससे गोपाल मंडल नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह ने भी बागी तेवर अपना लिया है। रोहतास की दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाने पर उन्होंने निर्दलीय ही ताल ठोंक दी है। उधर शेखपुरा जिले के बरबीघा से सुदर्शन कुमार की जगह जदयू ने कुमार पुष्पंजय को उम्मीदवार बना दिया तो सुदर्शन कुमार भी मैदान में उतर गए।
