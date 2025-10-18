बिहार विधानसभा चुनाव: जदयू ने अमौर में सबा जफर की जगह साबिर अली को बनाया प्रत्याशी

जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पहले सबा जफर को टिकट दिया गया था, लेकिन अब राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली जदयू के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं से साबिर अली को जिताने और बिहार के विकास को गति देने का आह्वान किया है।

