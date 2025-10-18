Language
    बिहार विधानसभा चुनाव: जदयू ने अमौर में सबा जफर की जगह साबिर अली को बनाया प्रत्याशी

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:35 PM (IST)

    जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पहले सबा जफर को टिकट दिया गया था, लेकिन अब राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली जदयू के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं से साबिर अली को जिताने और बिहार के विकास को गति देने का आह्वान किया है।

    अमौर में साबिर अली को बनाया प्रत्याशी


    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने अमौर से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। जदयू ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की थी उसमें पहले सबा जफर का नाम था। अब जदयू ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली को अमौर से अपना प्रत्याशी बनाया है।

    सबा जफर से सिंबल वापस ले लिया गया है। जदयू द्वारा आधिकारिक रूप से यह बताया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से यह निर्णय लिया गया है।


    जदयू ने अपने दल के सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर साबिर अली की सफलता सुनिश्चित करें और बिहार के विकास के अभियान को और सशक्त बनाएं।