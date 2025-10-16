भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। उम्र को किनारे रख जदयू ने अपने पुराने दिग्गजों पर खूब भरोसा किया है। सत्तर पार हो चुके चार प्रत्याशी इस बार जदयू की टिकट पर मैदान में हैं। इनमें तो दो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 79 वर्ष की हो चुकी है। ऐसे प्रत्याशी भी काफी हैं जो 60 पार के हैं। युवा प्रत्याशी भी हैं जो पहली बार जदयू की टिकट पर मैदान में जोर आजमाएंगे। इनमें ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अधिक है जो राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

70 के पार हो चुके हैं जदयू के ये दिग्गज जदयू के सात प्रत्याशि‍यों की उम्र 70 से अधिक है। सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव फिर से मैदान में हैं। उनकी उम्र 79 वर्ष है। इसी तरह हरनौत से हरिनारायण सिंह भी 79 की उम्र में ताल ठोकने उतरे हैं। पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे। उनकी उम्र 73 वर्ष है। इसी तरह आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे जदयू प्रत्‍याशी नरेंद्र नारायण यादव 74 वर्ष के हैं। निर्मली विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्‍याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव 76 साल के हैं। फुलवारीशरीफ से चुनाव लड़ रहे श्याम रजक की उम्र 71 वर्ष है। बेलदौर से पन्नालाल पटेल भी 77 वर्ष के हैं।

60 से ऊपर के भी प्रत्याशी कई हैं मैदान में

जदयू की टिकट पर मैदान में उतर चुके कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो 60 के पार हो चुके हैं। इनमें झाझा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे दामोदर रावत 66 वर्ष, कल्याणपुर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से महेश्वर हजारी 63, महाराजगंज से लड़ रहे हेमनारायण साह 64 तथा नालंदा से लड़ रहे श्रवण कुमार 68 वर्ष के हैं। परसा से जदयू प्रत्याशी छोटेलाल राय भी 60 से ऊपर के हैं।