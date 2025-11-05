Bihar Chunav Election Duty: चुनाव ने रोकी मरीजों की रफ्तार, बसों की कमी से अस्पतालों में सन्नाटा

जागरण संवाददाता, पटना। चुनावी ड्यूटी में बसों की तैनाती का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। पटना जिले की रोडवेज और प्राइवेट बसों को चुनाव कार्य में लगा दिए जाने के कारण शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

आंकड़े बताते हैं कि ओपीडी में सामान्य दिनों के मुकाबले आधे से भी कम मरीज पहुंचे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में सुबह 9:30 से शाम 2:00 बजे तक केवल 1,081 मरीजों ने उपचार कराया, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या 2,500 से 2,700 तक रहती है।

इसी तरह आइजीआइएमएस में जहां रोजाना 6,500 से 7,000 मरीज आते थे, वहीं मंगलवार को केवल 4,100 मरीज ही पहुंचे। न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में सिर्फ 427 मरीज उपचार के लिए आए, जबकि आम दिनों में यहां एक हजार तक मरीज पहुंचते हैं। वहीं, एलएनजेपी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या घटकर 598 रह गई, जबकि सामान्य दिनों में 1,100 मरीज इलाज कराने आते हैं।

बसों की अनुपलब्धता से वैशाली, बिहारशरीफ, शेखपुरा, नवादा, आरा, हाजीपुर, गया, जहानाबाद और रोहतास जैसे पटना से सटे जिलों के मरीज सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन जिलों से आने वाले कई मरीज या तो निजी वाहनों से पटना पहुंचे या ट्रेनों का सहारा लिया। मुजफ्फरपुर से आए मरीज संजय कुमार के भाई रवि राज ने बताया कि पटना जाने वाली सभी बसें चुनाव में लगी हैं।