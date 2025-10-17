पटना महागठबंधन: सीटों पर फंसा पेंच, बांकीपुर में सस्पेंस!

जागरण संवाददाता, पटना। प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम घड़ी चल रही है। अब केवल एक घंटे का समय शेष रह गया है, लेकिन पटना जिले की दो विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पिछले डेढ़ घंटे से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक औपचारिकताओं और अंदरूनी समन्वय में देरी के कारण नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हो सका है।

वहीं, बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब तक महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा तक नहीं की है। नामांकन का समय तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवार के पहुंचने की खबर नहीं है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि महागठबंधन की ओर से अब आखिरी क्षण में कोई चौंकाने वाला कदम उठाया जा सकता है। दूसरी ओर, एनडीए के प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं और प्रचार मोड में पहुंच चुके हैं।