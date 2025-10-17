पटना महागठबंधन: सीटों पर फंसा पेंच, बांकीपुर में सस्पेंस!
बिहार में पहले चरण के नामांकन का अंतिम दौर है, लेकिन पटना में महागठबंधन की सीटों का मामला अभी भी अटका हुआ है। बांकीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। गठबंधन में देरी और उम्मीदवारों की घोषणा न होने से कार्यकर्ताओं में निराशा है। वे जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम घड़ी चल रही है। अब केवल एक घंटे का समय शेष रह गया है, लेकिन पटना जिले की दो विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं।
सूत्रों के अनुसार, पिछले डेढ़ घंटे से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक औपचारिकताओं और अंदरूनी समन्वय में देरी के कारण नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हो सका है।
वहीं, बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब तक महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा तक नहीं की है। नामांकन का समय तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवार के पहुंचने की खबर नहीं है।
राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि महागठबंधन की ओर से अब आखिरी क्षण में कोई चौंकाने वाला कदम उठाया जा सकता है। दूसरी ओर, एनडीए के प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं और प्रचार मोड में पहुंच चुके हैं।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि समय सीमा समाप्त होते ही नामांकन पर्चे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिससे महागठबंधन की स्थिति पटना में और जटिल हो सकती है।
